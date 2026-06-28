鹿児島県曽於市できょう28日午前、し、運転していた男性が死亡しました。 死亡したのは、曽於市大隅町月野の畜産業・佐々木善久さん(59)です。 曽於警察署によりますと、28日午前8時ごろ、通行人が畑で横転しているタイヤショベルを発見しました。 警察が駆けつけたところ、タイヤショベルと佐々木さんが農道からおよそ1メートル下の畑に転落しており、佐々木さんはその場で死亡が確認されました。 佐々木さんは牧草