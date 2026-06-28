秋田朝日放送 美郷町で地元の高校生などが参加して漢方薬の原料としても使われるホオノキの植樹が行われました。 美郷町は東京生薬協会と連携協定を結びキキョウやカンゾウなど薬用植物の栽培に力を入れています。旧花岡スキー場の跡地に生薬としても使われるホオノキを植える活動は２０１４年にスタートしました。 ２８日は東京生薬協会の関係者や地元の高校生、ボランティアなど６０人余りが参加しておよ