フジテレビ「世にも奇妙な物語’２６夏の特別編」が２７日に放送され、上川隆也主演「遺体は一体…」など４編が放送された。趣里出演の「実家じまい」では、主人公の母親役で佐伯日菜子（４９）が登場した。陰があり不気味な狂気に満ちていたが、なぜか近隣住民に信奉されていた母親役を怪演した。ネットでも話題となり「うわっ」「もしかして…佐伯日菜子？」「雰囲気ありすぎて怖い」「演技凄まじいな！」「綺麗だ」「