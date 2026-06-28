「ヨイトマケの唄」などで知られる歌手で俳優の美輪明宏さんが6月20日、老衰のため亡くなりました。91歳でした。美輪さんは1935年長崎県生まれ、国立音楽大学付属高校を中退したのち、16歳でプロの歌手としてデビューし、ヒット曲「ヨイトマケの唄」などを歌ってきました。美輪明宏さん（当時83）：本物は残る。やはり私、芸能生活もう長いからいろんなものをやってきたけど、やはり本物じゃないものは、うたかたのように消えた。