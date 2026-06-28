農産物の生産者と直接会話をしながら買い物ができるイベントが万代シテイで開かれました。今回が１回目の開催となる万代農市。新潟市でとれた農作物や新潟産の食材を使った加工品などこだわりの品が並びました。中には枝豆を模したパンも。生地と餡に新潟市のブランド枝豆「くろさき茶豆」を使った新商品です。７月からホテルオークラ新潟で販売されるのを前にひと足早く出品され、用意した１００個が午前中で売り切れました