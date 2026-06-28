２８日午後５時３５分頃、大阪市東淀川区小松の工場から出火。同市消防局によると、約１０００平方メートルが燃えているほか、南側の建物に延焼している。午後６時４５分時点で消防車が４６台出動し、消火活動にあたっている。負傷者の情報は入っていないという。