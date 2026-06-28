駐車場に止めてある同じ車に、連続で傷をつけたとみられる男が逮捕されました。齊藤政吉容疑者（56）は、6月20日、神奈川県座間市で駐車場に止めてある車に、鋭利なもので「バカ」と傷をつけた疑いがもたれています。齊藤容疑者は近所に住んでいて、数日前にも同じ車に傷をつけたとみられていますが、調べに対して容疑を否認しています。