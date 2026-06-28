グラビアアイドル、タレントの山田あいが28日までにXを更新。近影を披露し、ファンを喜ばせた。【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露水着ショットも（13枚）山田が「おでこ出しっ」とつづり公開したのは、自身のミニ丈ワンピ姿。美しさ際立つデコルテがあらわとなっており、ファンからは多数の「いいね！」や「美しすぎる」「可愛い」などの声が多数寄せられている。2003年9月11日生まれ、