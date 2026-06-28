◆パ・リーグ西武―日本ハム（２８日・ベルーナドーム）西武の「４番・一塁」で出場したネビンが先制の適時二塁打を放った。初回２死二塁。カウント２―２からの５球目。福島の高めの直球を中前にはじき返した。相手中堅手の吉田がダイビングキャッチを試みたが、グラブの先を打球が抜けており二塁打になると、二塁上で両手を突き上げ喜んだ。ネビンは「甘い球をセンターへ弾き返すことができました。先取点を挙げることがで