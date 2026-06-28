俳優の木村拓哉が、老衰のため２０日に亡くなっていたことが発表された歌手で俳優の美輪明宏さん（享年９１）を追悼した。木村は２８日、自身のインスタグラムを更新。美輪さんの最後の言葉が「ありがとう」だったことを受けて、「荒地の魔女、こちらこそありがとう。安らかに…」と、薄いグレーの上に文字をのせ、美輪さんに呼びかけた。木村は、２００４年公開のジブリ映画「ハウルの動く城」で「ハウル」の声優を務め、「