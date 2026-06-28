◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトー中日(28日、神宮球場)投手戦の展開となっていたヤクルトと中日の試合。5回に、ヤクルトのドラフト1位ルーキー・松下歩叶選手の一発で試合が動きました。対した中日の先発は金丸夢斗投手。5回の先頭で打席に向かった松下選手は1ストライクからの2球目、低めのチェンジアップを振り抜きます。打球はそのままレフトスタンドに飛び込む先制ソロ。松下選手にとってうれしいプロ初ホームランが、試合を