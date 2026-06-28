「40すぎで独り身の男には何かしら欠落がある」SNSで目にしたそんな言葉に、“心の澱”が浮き上がると打ち明けるのは、30代のときに離婚問題で憔悴した精神科医の駒木爽氏だ。ステキな女性と結婚できたけど⋯30代で隣県の総合病院に出向した駒木氏は、初期研修医として配属されたある女性と出会う。ショートボブに黒縁メガネ、笑うと愛嬌があふれる彼女の教育担当を命じられた駒木氏は、次第に彼女に惹かれていった。折