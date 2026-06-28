FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメントに進出するチームが出そろいました。今大会から32チームに増え、ドイツ、フランス、ポルトガル、スペインなど強豪国がひしめいています。日本は1回戦でブラジルと対戦。その先も、目標と掲げる優勝まではノルウェーやイングランド、アルゼンチンなど強豪との対戦が予想されます。まずは30日のブラジル戦。日本の勝利に期待しましょう。