FIFAワールドカップ2026、決勝トーナメント1回戦でサッカー王国ブラジルと対戦する森保ジャパンが、決戦の地ヒューストンに到着。選手たちは“王国撃破”へ燃えています。ベースキャンプ地、アメリカ・ナッシュビルでの最後の調整に臨んだ日本。約3週間過ごした拠点での練習を打ち上げました。強敵ブラジル撃破へ、準備万全です。キャプテン・板倉滉選手（29）：ベスト32でブラジル（と対戦）。そんなうれしいことはない。全員が倒