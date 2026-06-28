coldrainが、全国ワンマンツアー『OPTIMIZE = OPTDEMISE JAPAN TOUR 2026』を10月より開催。また、本ツアーのキービジュアルも公開となった。 （関連：『BLARE FEST. 2026』DAY2総括：coldrainが築いた“ラウドのホーム”LiSA、HEY-SMITH……国内フェス屈指の音圧と熱狂の渦） 本ツアーは、10月3日の神奈川 川崎CLUB CITTA’公演を皮切りに、12月9日の東京 豊洲PIT公演まで全国10カ所をまわ