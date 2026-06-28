銅版画家、原科成美さんの作品展が今、鶴岡市で開かれています。 【写真を見る】銅版画家 原科成美さんの作品展（山形） 茨城県出身の銅版画家、原科成美さんは、イタリアのミラノやフランス・パリで銅版画の技術を学び、これまで多くの作品を制作してきました。鶴岡市の姉妹都市である東京都江戸川区に原科さんのアトリエがある事などからこの作品展が開かれました。会場にはイタリアの歴史的な建物や、日常で使われている食器