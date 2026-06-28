アジサイの名所として知られる、山形市の出塩文殊堂で今、あじさい祭りが行われていて、多くの人でにぎわっています。 【写真を見る】あじさいの名所 出塩文殊堂で“あじさい祭り” 山形市村木沢にある出塩文殊堂に続くおよそ515メートルの参道、あじさい参道と呼ばれています。 訪れた人は「爽やかですよね。心落ち着くというか。」アジサイが根を張り、地面を固めることで参道の階段を雨などから守ろうと、40年ほど前に