クマの目撃が相次いだ山形市の悠創の丘がきょうから当面の間閉鎖となりました。 【写真を見る】山形市内でクマ目撃相次ぐ 悠創の丘は当面の間閉鎖に 山形市上桜田にある悠創の丘では、今月23日の午後2時半ごろに公園北側で、またきのうの午後3時半ごろには南側の奥にある東屋付近でクマのような動物1頭が目撃されています。このため県はきょうから悠創の丘を閉鎖しています。時期は当面の間としています。 悠創の丘周辺では、西