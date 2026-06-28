人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）手仕事をすると心が安定しそう。パズルや手芸がおすすめ。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）余計なひと言で墓穴を掘る予感……。口は必要以上に慎んで。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）苦手なことに直面しそ