◇インターリーグナショナルズ4―3オリオールズ（2026年6月27日ボルティモア）ナショナルズの先発フォスター・グリフィン投手（30）が、7回112球を投げて3安打1失点（自責0）、自己最多タイの9奪三振の好投。リリーフ陣が同点に追い付かれて自身の9勝目はならなかったが、チームの延長戦での勝利に貢献した。初回は2四球を与えるもアウト3つは全て三振。2回に1点を失ったが、3回は3者連続三振と安定した投球を続けた。