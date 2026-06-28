いま、日本の時代劇ドラマ史上、もっともホットといえそうな「軍師ブーム」が来ている。大河ドラマ『豊臣兄弟！』と黒沢清監督映画の『黒牢城』の奇跡的なタイムリー連動が、その最たる例だ。 「大河ドラマでは、6月14日放送の第24回で菅田将暉さん演じる竹中半兵衛が儚くも美しい最期を迎え、使者として赴いた倉悠貴さん演じる小寺（黒田）官兵衛がトータス松本さん演じる荒木村重によって有岡城に幽閉されました。翌週放送の第