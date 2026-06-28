『双子王子の継母になりまして〜嫌われ悪女ですが、そんなことより義息子たちが可愛すぎて困ります〜』（青井はな：作画、糸加：原作、月戸：キャラクター原案）第3回【全21回】【漫画】『双子王子の継母になりまして〜嫌われ悪女ですが、そんなことより義息子たちが可愛すぎて困ります〜』を第1回から読む人の髪色によって魔法の系統が決まるとある王国。伯爵令嬢のジュリアは悪人に多いとされる黒髪に生まれ、人々に“悪魔”と呼