ガールズグループI.O.I、gugudan出身の女優カン・ミナが、ボーイズグループBlock B出身の俳優ピオ（P.O）との、初々しくも強烈だったキスシーンの裏話を打ち明けた。去る6月27日、韓国で放送されたtvN『驚きの土曜日』には、ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』で共演中の俳優ソ・イングクとカン・ミナがゲストとして出演した。【写真】韓国アイドル同士がキスシーン「肉の塊が…」タレントのMCブームは、カン・ミナに「このなか