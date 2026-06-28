テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが２８日までに自身のＳＮＳを更新。雰囲気ガラリな衣装ショットを公開した。インスタグラムに「いつもと雰囲気を変えてみた日」と書き出すと、鮮やかなブルーの半袖トップスに黒のロングスカートを合わせたコーディネートを披露。「台風で外も出られないので、家を掃除します！」とつづった。この投稿には「いつもながら綺麗で可愛いよ」「低気圧を吹っ飛ばす、まさに“高気圧ガール”」「