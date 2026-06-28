【新華社ハルビン6月28日】中国黒竜江省の湿地や自然保護区では、夏に入り、北へ戻った渡り鳥の子育てが最盛期を迎えている。親鳥がヒナを連れて餌を探し、水浴びや飛行訓練に励む姿が見られる。夏の大地に生命力あふれる光景が広がっている。（記者/王建威、張濤）