◇セ・リーグ阪神12―3広島（2026年6月28日マツダスタジアム）同点で迎えた7回、阪神は1死から代打・福島、高寺、中野、森下の4連打で3点を勝ち越し、試合の流れをものにした。先発・高橋は6回3失点、毎回の8安打を許したが、開幕からの10連勝を達成。球団79年ぶりの記録を打ち立てた。藤川監督は「高橋の勝負の運が向いてくれたことは、タイガースとして凄く嬉しいこと。攻撃がいい攻撃を仕掛けてくれた」と打線が高