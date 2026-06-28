◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2026年6月28日ZOZOマリンスタジアム）ロッテの先発の小島和哉が2回5安打3失点でマウンドを降りた。初回2死から3連続四球で招いた満塁のピンチは無失点で切り抜けたが、続く2回1死一、三塁から正木に3ランを被弾するなど5安打を集中された。2回降板はプロデビュー戦だった19年4月4日の西武戦、20年11月8日の西武戦に続いて3度目で自己最短タイ。