暑い季節になると気になるのが、ブラトップのムレやベタつき。そんな夏特有のお悩みに応えてくれるのが、ウイングの人気シリーズ「シンクロブラトップ」です。累計出荷枚数200万枚を突破した話題のアイテムは、ラクな着けごこちと美しいバストシルエットを両立。さらに夏向け機能を強化したラインアップも展開されており、快適におしゃれを楽しみたい女性たちから注目を集めています♪ 夏のブラトップに求められる機能とは