タレントの上沼恵美子（71）が28日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）に出演。溺愛するコンビニグルメを紹介した。この日のゲスト、プロフィギュアスケーターの村上佳菜子の“勝負飯”がおにぎりだと紹介されると、スタジオは好きなおにぎりの具の話題に。上沼は「南高梅と、こぶ！」と挙手した。そのまま共演者たちに好きな具を質問していく上沼。ナジャ・グランディーバが「混ぜご飯みたいなや