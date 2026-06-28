大阪市東淀川区の工場で火事があり、燃焼中です。消防が消火活動をおこなっていて、逃げ遅れた人がいないか確認しています。消防などによりますと、火事があったのは大阪市東淀川区小松1丁目にある工場で、28日午後5時半すぎ、付近の住民から「建物が燃えています」と消防に通報がありました。消防車両45台が出動し消火活動にあたっていますが、100平方メートルほどが燃えていて、燃焼中です。現場は、阪急京都線の上新庄駅から直