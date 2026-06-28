傷害の疑いで書類送検された俳優の村上虹郎さん（29）が、自身のSNSを更新し謝罪しました。俳優の村上虹郎さんは2024年、東京・渋谷区の自宅で当時交際していた女性に暴力を振るい、重傷を負わせた疑いで書類送検されました。村上さんは、自身のSNSで「関係者およびファンの皆さまに多大なるご心配、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません」と謝罪し、「近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っており