命をかけて日本の外交問題を解決したとされる備前岡山藩の武士の功績を伝える演劇の稽古が倉敷市で行われました。 【写真を見る】切腹することで外交問題を解決した備前岡山藩の武士「瀧善三郎」の舞台「ラストサムライ」倉敷公演に向け稽古【岡山】 「兵隊の隊列を横切るなど無礼にあたるであろう」 ライフパーク倉敷で行われたのは、劇団歴史新大陸の演劇「ラストサムライ」の稽古です。 昨年、岡山で公演 去年（20