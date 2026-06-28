幕末から明治を生き、備中松山藩の財政をたて直したことで知られる山田方谷（やまだ・ほうこく）の没後150年を記念した講演会が岡山市中区で開かれました。 【写真を見る】【日本ハムCBO 栗山英樹さん】「ヒントにしたのは”盡己（じんこ）”」備中松山藩の財政をたて直したことで知られる山田方谷が大切にした言葉【岡山】 山田方谷は、備中松山藩で藩政改革を断行し、明治維新後は次世代の教育にも尽力しました。講演会は、山