81年前のあす、6月29日は、岡山空襲が起きた日です。市街地に残る傷跡をたどり平和について考えるイベントが開かれました。 【写真を見る】「空襲で焼けてひびが入った地蔵」81年前の6月29日に岡山空襲市内に残る戦災遺跡をめぐるイベント【岡山】 （岡山の戦争と戦災を記録する会谷口朋美さん）「軍用機などの離着陸のために羽が当たるということで洒落たランプを取ってしまって、現在もその状態で残っていると」 約15人が