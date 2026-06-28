岐阜県郡上市の「牧歌の里」で28日、恒例の羊の毛刈りが行われました。熱中症対策のため、本格的な夏を前に行われている毛刈り。28日に登場したのが、一番体が大きい体重およそ100キロの2歳のオス「いよかん」くんです。女性飼育員がやっとの思いでひっくり返し、バリカンで刈り進めますが、自慢のパワーで大暴れ。飼育員を引っ張りながら刈りかけで脱走します。その後、3人がかりでようやく取り押さえられ、20分ほ