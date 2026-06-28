熊野地方の交通の歴史をたどる企画展が、三重県尾鷲市で開かれています。会場には、海・川・陸の交通の移り変わりを、当時の写真やパンフレットなどおよそ70点で紹介してます。熊野川で発達した水上交通のコーナーでは、帆船からプロペラ、そしてジェットへと発達した流れが、実際に使われていた木製プロペラとともに展示されています。ほかにも、江戸時代に大阪と江戸を結んだ海上輸送や紀勢本線の開通につい