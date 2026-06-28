６月２９日（月）の近畿地方は、晴れ間が戻るでしょう。ただ、にわか雨にはお気をつけください。 梅雨前線が南の海上に離れ、晴れ間の出る所が多く、強い日ざしが照り付けるでしょう。 ただ、午後を中心にわか雨の所がありそうです。空模様の変化にご注意ください。 紫外線は「非常に強い」所が多い見込みです。油断すると一気に日焼けしてしまうため、日焼け止めを塗るなど、忘れずに対策を行ってください。 朝の最低気温は１