兵庫県で整備士不足の影響でドクターヘリが運航できない問題を受け、斎藤知事は県北部地域のヘリの拠点を視察しました。 兵庫県は２機のドクターヘリを運航させています。ドクターヘリの運航には整備士の同乗が定められていますが、運航を委託しているヒラタ学園の整備士不足により、来月は２機ともに２週間程度の運航となり、８月と９月については見通しが立っていません。 こうした問題から、斎藤元彦知事は