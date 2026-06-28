7月1日に大井競馬場で行われる上半期ダート頂上決戦「帝王賞（Jpn1）」の直前予想会を6月28日、21時30分から都内の競馬居酒屋からライブ配信でお送りします。配信URLはこちら！https://www.youtube.com/live/fWfwC8UuC54出演はキャプテン渡辺さん、デイリースポーツの野里美央さん、スポニチの万哲こと小田哲也さん。出走有力馬を徹底解説します！ぜひご覧ください。