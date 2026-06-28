お笑いタレントのカンニング竹山（55）が28日、Xを更新。20日に老衰のため91歳で死去したシャンソン歌手、俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）への思いをつづった。「ありがとうございました。教えを守って生きております」とつづり、美輪さんとのツーショットを公開した。