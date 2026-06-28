警察官の胸を殴ったとして、鹿児島市の会社役員の男が現行犯逮捕されました。 公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、鹿児島市中山町の会社役員の男(42)です。 鹿児島南警察署によりますと、男は28日午前8時45分ごろ、自宅近くの路上で男性巡査(24)の胸を右手で殴って職務を妨害した疑いです。男性巡査にけがはありませんでした。 およそ1時間半前に、タクシーの運転手から「客が車内で寝込んだ」と110番通報があ