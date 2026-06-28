台湾プロ野球・中信兄弟の人気チアリーダー・短今（サミー）さんが2026年6月23日、自身のインスタグラムを更新。白ミニスカコーデで姫路城を訪れた様子を披露した。姫路城をバックにサミーさんは、姫路城の前で撮影したピンクのカーディガンと白いミニスカートを合わせたコーデや、振り返りショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ピンクのカーディガンを羽織って、白いトップスと白いミニスカートを着用。姫路