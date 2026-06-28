東邦ガスの子会社・東邦液化ガスの社員が、顧客に配る商品券を着服していたことが分かりました。少なくとも数千万円以上とみられます。 東邦液化ガスなどによりますと、社員は営業活動の際、顧客にサービスとして配る商品券を着服して私的に使った疑いがあるということです。今年の冬に社内調査をした結果、事案が発覚し、着服の総額は少なくとも数千万円以上とみられ、この社員は処分され既に退社しているということ