ナンバープレートなど自動車部品の盗難対策を呼びかけるイベントが、愛知県一宮市で開かれました。カー用品店で開かれたイベントでは、愛知県警一宮署が、穴の形が特殊で取り外しが難しい「盗難防止ネジ」の取り付けサービスを行いました。一宮市内では、車上狙いやナンバープレート盗難など車関連の窃盗被害が今年5月までに79件発生していて、去年の同じ時期より18件増えています。