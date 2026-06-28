◆パ・リーグオリックス―楽天（２８日・ほっともっと神戸）楽天・藤井聖投手が、先発の役目を果たした。初回２死一、二塁のピンチを招くも、森を空振り三振に仕留めて５戦連続で失点していた“鬼門”を突破した。３回に１死一、二塁から中川に左前適時打を浴びるも、５回１失点にまとめた。直後の６回に味方が逆転に成功し２勝目の権利を手にして降板した。前回２１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）では１回３失点ＫＯ。「「もう