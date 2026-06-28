■これまでのあらすじ夫亡き後、妻に遺されたのは繁盛店と謎の女の影だった。夫としては最低だったが、経営者として、また父親としては悪くなかった。娘とこれまでの苦労を語り合い、妻は女癖の悪かった夫のことを振り返る。夫の辰夫が突然倒れ、手術は終わったのですが予後は良くないようです。娘・加奈子は会社を辞めて店を継ぐと言ってくれました。複雑な思いで病室へ向かうと…。ベッドのそばに見知らぬ女がいたのです。彼女は