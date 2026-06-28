漫才・コント・ピン芸なんでもアリ！ “笑いの異種格闘技”「第47回ABCお笑いグランプリ2026」このたび、番組のポスタービジュアルが完成！ お笑い界に新たに名を刻む、未来の“看板芸人”はいったい誰なのか！？ ©ABCテレビ ■「第47回ABCお笑いグランプリ2026」決勝進出者 Aブロック ©ABCテレビ エグい速さ（吉本興業） ©ABCテレビ 金魚番長（吉本興業） ©ABCテレビ ぎょね