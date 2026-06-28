育児も手伝ってくれて、家事もこなして、傍から見れば申し分ない夫なんですよね、翔さん。でもそのチャラさだけは、直美さんにとってどうしても引っかかるポイントのようで…。小さなモヤモヤが積み重なっていくと、ある日突然限界が来ることってありますよね。直美さんが何かアクションを起こす日も近いかもしれません。>>【まんが】思わせぶりなチャラ夫(ウーマンエキサイト編集部)