焼肉の和民は、2026年6月29日の"肉の日"にちなんで、「ワタミカルビ（中サイズ）」を通常内容量比29％増量、「ワタミ上カルビ」を通常価格から29%オフで提供します。人気メニューがお得に 「ワタミカルビ（中サイズ）」は、1皿547円の価格そのままで29％増量します。また、「ワタミ上カルビ」は1皿622円と、通常価格から255円お得です。対象の「ワタミカルビ（中サイズ）」と「ワタミ上カルビ」の注文制限はなく、何皿でも注文でき