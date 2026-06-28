小泉防衛大臣は韓国の安圭伯国防長官との会談で、日韓が9年ぶりに共同訓練を再開したことなどについて意見を交わし、今後も防衛協力を強化をする方針を確認したということです。小泉進次郎 防衛大臣「相互の理解と信頼の増進を通じ、安定的かつ未来志向的な日韓防衛協力・交流の発展のため、意思疎通と努力を強化していきたい」大臣就任後、初めて韓国を訪問している小泉防衛大臣は韓国の安国防長官との会談で、航空自衛隊の